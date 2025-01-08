Сьогоднішня ціна Mother of Memes (MOM)

Поточна ціна Mother of Memes (MOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mother of Memes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.48 USD

- зміна ціни Mother of Memes протягом дня — -34.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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