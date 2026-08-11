Сьогоднішня ціна Mother Iggy

Поточна ціна Mother Iggy (MOTHER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOTHER до USD становить $ 0 за MOTHER.

Mother Iggy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 748 698, з циркуляційною пропозицією у 965,34M MOTHER. Протягом останніх 24 годин MOTHER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,230559, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOTHER змінився на +0,93% за останню годину та на +4,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 224,67.

Ринкова інформація щодо Mother Iggy (MOTHER)

Ринкова капіталізація $ 748,70K$ 748,70K $ 748,70K Обсяг (за 24 год) $ 224,67$ 224,67 $ 224,67 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 748,70K$ 748,70K $ 748,70K Циркуляційне постачання 965,34M 965,34M 965,34M Загальна пропозиція 965 340 436,092926 965 340 436,092926 965 340 436,092926

Поточна ринкова капіталізація Mother Iggy — $ 748,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 224,67. Циркуляційна пропозиція MOTHER — 965,34M, зі загальною пропозицією 965340436.092926. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 748,70K.