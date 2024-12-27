Сьогоднішня ціна MotaCoin (MOTA)

Поточна ціна MotaCoin (MOTA) сьогодні становить 0.00225774 USD з ринковою капіталізацією $ 159.62K USD. Ціна MOTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MotaCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 235.73K USD

- зміна ціни MotaCoin протягом дня — -5.65%

- циркуляційна пропозиція – 70.80M USD

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