Ціна MotaCoin (MOTA)
Поточна ціна MotaCoin (MOTA) сьогодні становить 0.00225774 USD з ринковою капіталізацією $ 159.62K USD. Ціна MOTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MotaCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 235.73K USD
- зміна ціни MotaCoin протягом дня — -5.65%
- циркуляційна пропозиція – 70.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MotaCoin до USD становила $ -0.000135405076810629.
За останні 30 днів зміна ціни MotaCoin до USD становила $ +0.0006593596.
За останні 60 днів зміна ціни MotaCoin до USD становила $ +0.0004872887.
За останні 90 днів зміна ціни MotaCoin до USD становила $ +0.0006311885263359142.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000135405076810629
|-5.65%
|30 днів
|$ +0.0006593596
|+29.20%
|60 днів
|$ +0.0004872887
|+21.58%
|90 днів
|$ +0.0006311885263359142
|+38.81%
Останній аналіз цін MotaCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-5.65%
+38.43%
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