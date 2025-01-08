Ціна Most Wanted ($WANTED)
Поточна ціна Most Wanted ($WANTED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.98K USD. Ціна $WANTED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Most Wanted:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.26 USD
- зміна ціни Most Wanted протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Most Wanted до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Most Wanted до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Most Wanted до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Most Wanted до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.23%
|60 днів
|$ 0
|-74.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Most Wanted: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+10.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WaNTeD is a unique meme token project that blends a police meta, humor, satire, and education within the cryptocurrency space. Our very own in-house Solana Police Department work around the clock creating entertaining content, such as memes, wanted posters featuring trading mishaps of influencers, and humorous commentary on market trends.
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