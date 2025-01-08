Сьогоднішня ціна Most Wanted ($WANTED)

Поточна ціна Most Wanted ($WANTED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.98K USD. Ціна $WANTED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Most Wanted:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.26 USD

- зміна ціни Most Wanted протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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