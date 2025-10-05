Актуальна ціна Most Holders Ever сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GATHA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GATHA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Most Holders Ever сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GATHA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GATHA на MEXC вже зараз.

Докладніше про GATHA

Інформація про ціну GATHA

Офіційний вебсайт GATHA

Токеноміка GATHA

Прогноз ціни GATHA

Логотип Most Holders Ever

Ціна Most Holders Ever (GATHA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GATHA до USD:

--
----
-0,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Most Holders Ever (GATHA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:50:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Most Holders Ever (GATHA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,69%

+10,83%

+10,83%

Актуальна ціна Most Holders Ever (GATHA) становить --. За останні 24 години GATHA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GATHA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GATHA змінився на -- за останню годину, -0,69% за 24 години та на +10,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Most Holders Ever (GATHA)

$ 7,31K
$ 7,31K$ 7,31K

--
----

$ 7,31K
$ 7,31K$ 7,31K

997,88M
997,88M 997,88M

997 878 554,876499
997 878 554,876499 997 878 554,876499

Поточна ринкова капіталізація Most Holders Ever — $ 7,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GATHA — 997,88M, зі загальною пропозицією 997878554.876499. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,31K.

Історія ціни Most Holders Ever (GATHA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Most Holders Ever до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Most Holders Ever до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Most Holders Ever до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Most Holders Ever до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,69%
30 днів$ 0+10,93%
60 днів$ 0+35,38%
90 днів$ 0--

Що таке Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Most Holders Ever (GATHA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Most Holders Ever (USD)

Скільки коштуватиме Most Holders Ever (GATHA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Most Holders Ever (GATHA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Most Holders Ever.

Перегляньте прогноз ціни Most Holders Ever вже зараз!

GATHA до місцевих валют

Токеноміка Most Holders Ever (GATHA)

Розуміння токеноміки Most Holders Ever (GATHA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GATHA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Most Holders Ever (GATHA)

Скільки сьогодні коштує Most Holders Ever (GATHA)?
Актуальна ціна GATHA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GATHA до USD?
Поточна ціна GATHA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Most Holders Ever?
Ринкова капіталізація GATHA — $ 7,31K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GATHA?
Циркуляційна пропозиція GATHA — 997,88M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GATHA?
GATHA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GATHA?
Історична мінімальна ціна GATHA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GATHA?
Актуальний обсяг торгівлі GATHA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GATHA цього року?
GATHA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GATHA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:50:41 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.