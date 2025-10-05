Інформація щодо ціни Most Holders Ever (GATHA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,83%

Актуальна ціна Most Holders Ever (GATHA) становить --. За останні 24 години GATHA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GATHA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GATHA змінився на -- за останню годину, -0,69% за 24 години та на +10,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Most Holders Ever (GATHA)

Ринкова капіталізація $ 7,31K$ 7,31K $ 7,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,31K$ 7,31K $ 7,31K Циркуляційне постачання 997,88M 997,88M 997,88M Загальна пропозиція 997 878 554,876499 997 878 554,876499 997 878 554,876499

Поточна ринкова капіталізація Most Holders Ever — $ 7,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GATHA — 997,88M, зі загальною пропозицією 997878554.876499. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,31K.