Ціна MOST Global (MGP)
Поточна ціна MOST Global (MGP) сьогодні становить 0.355634 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOST Global:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.72K USD
- зміна ціни MOST Global протягом дня — +2.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MGP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MGP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOST Global до USD становила $ +0.00845735.
За останні 30 днів зміна ціни MOST Global до USD становила $ -0.0112921263.
За останні 60 днів зміна ціни MOST Global до USD становила $ -0.0218458142.
За останні 90 днів зміна ціни MOST Global до USD становила $ -0.1778605363309069.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00845735
|+2.44%
|30 днів
|$ -0.0112921263
|-3.17%
|60 днів
|$ -0.0218458142
|-6.14%
|90 днів
|$ -0.1778605363309069
|-33.33%
Останній аналіз цін MOST Global: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
+2.44%
+3.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOST Global connects DeFi and users with educational tools, smart contracts, and an integrated ecosystem. It includes limited MOST tokens for voting/NFTs and MGP tokens for ecosystem participation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MGP до AUD
A$0.5690144
|1 MGP до GBP
￡0.2845072
|1 MGP до EUR
€0.34140864
|1 MGP до USD
$0.355634
|1 MGP до MYR
RM1.600353
|1 MGP до TRY
₺12.56454922
|1 MGP до JPY
¥56.25062978
|1 MGP до RUB
₽38.1417465
|1 MGP до INR
₹30.5133972
|1 MGP до IDR
Rp5,736.03145502
|1 MGP до PHP
₱20.70501148
|1 MGP до EGP
￡E.18.00930576
|1 MGP до BRL
R$2.1693674
|1 MGP до CAD
C$0.50855662
|1 MGP до BDT
৳43.3162212
|1 MGP до NGN
₦549.66435406
|1 MGP до UAH
₴15.04687454
|1 MGP до VES
Bs18.492968
|1 MGP до PKR
Rs99.08674508
|1 MGP до KZT
₸188.06637188
|1 MGP до THB
฿12.29782372
|1 MGP до TWD
NT$11.65768252
|1 MGP до CHF
Fr0.3200706
|1 MGP до HKD
HK$2.76327618
|1 MGP до MAD
.د.م3.55989634