Ціна Mossland (MOC)
Поточна ціна Mossland (MOC) сьогодні становить 0.082483 USD з ринковою капіталізацією $ 34.85M USD. Ціна MOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mossland:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12M USD
- зміна ціни Mossland протягом дня — +1.91%
- циркуляційна пропозиція – 422.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mossland до USD становила $ +0.00154234.
За останні 30 днів зміна ціни Mossland до USD становила $ -0.0265967258.
За останні 60 днів зміна ціни Mossland до USD становила $ +0.0253493849.
За останні 90 днів зміна ціни Mossland до USD становила $ +0.01221718627924653.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00154234
|+1.91%
|30 днів
|$ -0.0265967258
|-32.24%
|60 днів
|$ +0.0253493849
|+30.73%
|90 днів
|$ +0.01221718627924653
|+17.39%
Останній аналіз цін Mossland: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
+1.91%
+10.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties.
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