Токеноміка MOSS AI (MOSS) Дізнайтеся ключову інформацію про MOSS AI (MOSS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MOSS AI (MOSS) MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models. Офіційний вебсайт: https://www.mossai.com/ Купити MOSS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MOSS AI (MOSS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MOSS AI (MOSS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 421,11K $ 421,11K $ 421,11K Загальна пропозиція: $ 909,95M $ 909,95M $ 909,95M Циркуляційна пропозиція: $ 909,95M $ 909,95M $ 909,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 421,11K $ 421,11K $ 421,11K Історичний максимум: $ 0,053413 $ 0,053413 $ 0,053413 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00046283 $ 0,00046283 $ 0,00046283 Дізнайтеся більше про ціну MOSS AI (MOSS)

Токеноміка MOSS AI (MOSS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MOSS AI (MOSS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOSS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOSS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOSS, досліджуйте ціну токена MOSS в реальному часі!

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