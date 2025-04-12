Ціна MOSS AI (MOSS)
Поточна ціна MOSS AI (MOSS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 783.19K USD. Ціна MOSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOSS AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MOSS AI протягом дня — -0.30%
- циркуляційна пропозиція – 909.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOSS AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOSS AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOSS AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOSS AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.30%
|30 днів
|$ 0
|+36.82%
|60 днів
|$ 0
|-64.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOSS AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.47%
-0.30%
-5.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models.
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