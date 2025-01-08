Сьогоднішня ціна Moshi (MOSHI)

Поточна ціна Moshi (MOSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.12K USD. Ціна MOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moshi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.09 USD

- зміна ціни Moshi протягом дня — -6.09%

- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD

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