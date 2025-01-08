Сьогоднішня ціна Morti (MORTI)

Поточна ціна Morti (MORTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.75K USD. Ціна MORTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Morti:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.69 USD

- зміна ціни Morti протягом дня — -2.34%

- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD

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