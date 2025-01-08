Ціна Morti (MORTI)
Поточна ціна Morti (MORTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.75K USD. Ціна MORTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morti:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.69 USD
- зміна ціни Morti протягом дня — -2.34%
- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD
Отримуйте оновлення цін MORTI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MORTI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morti до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Morti до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Morti до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Morti до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.34%
|30 днів
|$ 0
|-19.90%
|60 днів
|$ 0
|-22.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Morti: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
-2.34%
+28.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project’s primary goals include: - Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends. - Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth. Its a meme token with no advertised utility
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MORTI до AUD
A$--
|1 MORTI до GBP
￡--
|1 MORTI до EUR
€--
|1 MORTI до USD
$--
|1 MORTI до MYR
RM--
|1 MORTI до TRY
₺--
|1 MORTI до JPY
¥--
|1 MORTI до RUB
₽--
|1 MORTI до INR
₹--
|1 MORTI до IDR
Rp--
|1 MORTI до PHP
₱--
|1 MORTI до EGP
￡E.--
|1 MORTI до BRL
R$--
|1 MORTI до CAD
C$--
|1 MORTI до BDT
৳--
|1 MORTI до NGN
₦--
|1 MORTI до UAH
₴--
|1 MORTI до VES
Bs--
|1 MORTI до PKR
Rs--
|1 MORTI до KZT
₸--
|1 MORTI до THB
฿--
|1 MORTI до TWD
NT$--
|1 MORTI до CHF
Fr--
|1 MORTI до HKD
HK$--
|1 MORTI до MAD
.د.م--