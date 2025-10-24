Актуальна ціна Mortgage Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MORTGAGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MORTGAGE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Mortgage Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MORTGAGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MORTGAGE на MEXC вже зараз.

Докладніше про MORTGAGE

Інформація про ціну MORTGAGE

Офіційний вебсайт MORTGAGE

Токеноміка MORTGAGE

Прогноз ціни MORTGAGE

Логотип Mortgage Coin

Ціна Mortgage Coin (MORTGAGE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MORTGAGE до USD:

--
----
+1,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Mortgage Coin (MORTGAGE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:15:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Mortgage Coin (MORTGAGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,54%

+1,39%

+8,33%

+8,33%

Актуальна ціна Mortgage Coin (MORTGAGE) становить --. За останні 24 години MORTGAGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MORTGAGE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MORTGAGE змінився на -0,54% за останню годину, +1,39% за 24 години та на +8,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mortgage Coin (MORTGAGE)

$ 18,31K
$ 18,31K$ 18,31K

--
----

$ 18,31K
$ 18,31K$ 18,31K

999,35M
999,35M 999,35M

999 345 859,83651
999 345 859,83651 999 345 859,83651

Поточна ринкова капіталізація Mortgage Coin — $ 18,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MORTGAGE — 999,35M, зі загальною пропозицією 999345859.83651. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,31K.

Історія ціни Mortgage Coin (MORTGAGE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mortgage Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mortgage Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mortgage Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mortgage Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,39%
30 днів$ 0-37,34%
60 днів$ 0-52,89%
90 днів$ 0--

Що таке Mortgage Coin (MORTGAGE)

Ресурс Mortgage Coin (MORTGAGE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Mortgage Coin (USD)

Скільки коштуватиме Mortgage Coin (MORTGAGE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mortgage Coin (MORTGAGE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mortgage Coin.

Перегляньте прогноз ціни Mortgage Coin вже зараз!

MORTGAGE до місцевих валют

Токеноміка Mortgage Coin (MORTGAGE)

Розуміння токеноміки Mortgage Coin (MORTGAGE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MORTGAGE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Mortgage Coin (MORTGAGE)

Скільки сьогодні коштує Mortgage Coin (MORTGAGE)?
Актуальна ціна MORTGAGE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MORTGAGE до USD?
Поточна ціна MORTGAGE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Mortgage Coin?
Ринкова капіталізація MORTGAGE — $ 18,31K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MORTGAGE?
Циркуляційна пропозиція MORTGAGE — 999,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MORTGAGE?
MORTGAGE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MORTGAGE?
Історична мінімальна ціна MORTGAGE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MORTGAGE?
Актуальний обсяг торгівлі MORTGAGE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MORTGAGE цього року?
MORTGAGE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MORTGAGE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Mortgage Coin (MORTGAGE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

