Інформація щодо ціни Mortgage Coin (MORTGAGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +1,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,33%

Актуальна ціна Mortgage Coin (MORTGAGE) становить --. За останні 24 години MORTGAGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MORTGAGE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MORTGAGE змінився на -0,54% за останню годину, +1,39% за 24 години та на +8,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mortgage Coin (MORTGAGE)

Ринкова капіталізація $ 18,31K$ 18,31K $ 18,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,31K$ 18,31K $ 18,31K Циркуляційне постачання 999,35M 999,35M 999,35M Загальна пропозиція 999 345 859,83651 999 345 859,83651 999 345 859,83651

Поточна ринкова капіталізація Mortgage Coin — $ 18,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MORTGAGE — 999,35M, зі загальною пропозицією 999345859.83651. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,31K.