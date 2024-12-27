Сьогоднішня ціна Morpho MAI (MMAI)

Поточна ціна Morpho MAI (MMAI) сьогодні становить 1.005 USD з ринковою капіталізацією $ 145.59K USD. Ціна MMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Morpho MAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Morpho MAI протягом дня — +0.26%

- циркуляційна пропозиція – 144.92K USD

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