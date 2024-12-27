Ціна Morpho MAI (MMAI)
Поточна ціна Morpho MAI (MMAI) сьогодні становить 1.005 USD з ринковою капіталізацією $ 145.59K USD. Ціна MMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morpho MAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Morpho MAI протягом дня — +0.26%
- циркуляційна пропозиція – 144.92K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morpho MAI до USD становила $ +0.00257152.
За останні 30 днів зміна ціни Morpho MAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Morpho MAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Morpho MAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00257152
|+0.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Morpho MAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.26%
+0.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Morpho MAI vault supplies MAI into various collateral markets in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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