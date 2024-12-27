Сьогоднішня ціна Morphex (MPX)

Поточна ціна Morphex (MPX) сьогодні становить 0.04661832 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна MPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Morphex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD

- зміна ціни Morphex протягом дня — +9.65%

- циркуляційна пропозиція – 22.13M USD

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