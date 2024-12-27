Сьогоднішня ціна MorpheusAI (MOR)

Поточна ціна MorpheusAI (MOR) сьогодні становить 16.29 USD з ринковою капіталізацією $ 55.08M USD. Ціна MOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MorpheusAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 159.53K USD

- зміна ціни MorpheusAI протягом дня — -3.76%

- циркуляційна пропозиція – 3.38M USD

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