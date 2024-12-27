Ціна MorpheusAI (MOR)
Поточна ціна MorpheusAI (MOR) сьогодні становить 16.29 USD з ринковою капіталізацією $ 55.08M USD. Ціна MOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MorpheusAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 159.53K USD
- зміна ціни MorpheusAI протягом дня — -3.76%
- циркуляційна пропозиція – 3.38M USD
Отримуйте оновлення цін MOR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MorpheusAI до USD становила $ -0.63803109875867.
За останні 30 днів зміна ціни MorpheusAI до USD становила $ -3.5762251500.
За останні 60 днів зміна ціни MorpheusAI до USD становила $ -1.4009660640.
За останні 90 днів зміна ціни MorpheusAI до USD становила $ -8.33653898126948.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.63803109875867
|-3.76%
|30 днів
|$ -3.5762251500
|-21.95%
|60 днів
|$ -1.4009660640
|-8.60%
|90 днів
|$ -8.33653898126948
|-33.85%
Останній аналіз цін MorpheusAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-3.76%
+0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Morpheus is designed to incentivize the first peer-to-peer network of personal general purpose AIs that can execute Smart Contracts on behalf of a user, known as Smart Agents. Providing users open-source Smart Agents to connect to their wallets, Dapps, & smart contracts promises to open the world of Web3 to everyone. The user’s Web3 wallet for key management & to sign recommended transactions when interacting with the Smart Agent. A Large Language Model trained on Web3 data including Blockchains, Wallets, Dapps, DAOs, & Smart Contracts. The SmartContractRank algorithm to score & recommend the best Smart Contracts to the user. Longterm memory of user data & connected applications stored locally or via decentralized cloud to provide a broader context to Smart Agent actions. Finally, the average user can talk with their Smart Agent in normal language and have it understand the question and take an action based on their intent/approval. This moment is similar to how Google's search engine opened the early internet up to the general public through their easy to use web interface in the late 1990s. To make Smart Agents accessible to everyone and increase decentralization of their infrastructure, we propose the development of the Morpheus network. The Morpheus network will include a fairly launched token (the "MOR" token) for incentivizing all four of the key contributors to the network. Namely, the community of builders creating interfaces, coders contributing to the Morpheus software/agents, capital providers adding liquidity and those supplying computation, storage and bandwidth. It has been well shown by the history of Bitcoin and Ethereum that free & open competition for scarce digital tokens can provide scalable infrastructure for a public blockchain over long periods of time.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MOR до AUD
A$26.064
|1 MOR до GBP
￡12.8691
|1 MOR до EUR
€15.4755
|1 MOR до USD
$16.29
|1 MOR до MYR
RM72.8163
|1 MOR до TRY
₺573.5709
|1 MOR до JPY
¥2,568.933
|1 MOR до RUB
₽1,704.5856
|1 MOR до INR
₹1,392.4692
|1 MOR до IDR
Rp262,741.8987
|1 MOR до PHP
₱947.5893
|1 MOR до EGP
￡E.828.5094
|1 MOR до BRL
R$100.8351
|1 MOR до CAD
C$23.2947
|1 MOR до BDT
৳1,947.1437
|1 MOR до NGN
₦25,216.5942
|1 MOR до UAH
₴683.5284
|1 MOR до VES
Bs830.79
|1 MOR до PKR
Rs4,534.9731
|1 MOR до KZT
₸8,528.7924
|1 MOR до THB
฿553.0455
|1 MOR до TWD
NT$534.8007
|1 MOR до CHF
Fr14.661
|1 MOR до HKD
HK$126.4104
|1 MOR до MAD
.د.م164.3661