Ціна Morpheus Swap (PILLS)
Поточна ціна Morpheus Swap (PILLS) сьогодні становить 0.03756103 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PILLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morpheus Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.43 USD
- зміна ціни Morpheus Swap протягом дня — +8.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morpheus Swap до USD становила $ +0.00285579.
За останні 30 днів зміна ціни Morpheus Swap до USD становила $ -0.0211901940.
За останні 60 днів зміна ціни Morpheus Swap до USD становила $ -0.0103589564.
За останні 90 днів зміна ціни Morpheus Swap до USD становила $ +0.009739542917611867.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00285579
|+8.23%
|30 днів
|$ -0.0211901940
|-56.41%
|60 днів
|$ -0.0103589564
|-27.57%
|90 днів
|$ +0.009739542917611867
|+35.01%
Останній аналіз цін Morpheus Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+8.23%
-2.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Morpheus Swap is a new yield farming & yield aggregator protocol, and powered by Fantom. Our main focus is to provide a safe, stable and profitable experience for our users. Users may stake their favorite crypto assets on Fantom in order to earn our core ecosystem token, MORPH. By our platform's design, users may also stake their earned MORPH in order to be eligible for receiving a percentage of platform profits. $MORPH is the emission token that is burned for $PILLS, and $PILLS is the governance token.
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