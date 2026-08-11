Сьогоднішня ціна Morpheus AI

Поточна ціна Morpheus AI (MOR) сьогодні становить $ 2.07, зі зміною 2.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOR до USD становить $ 2.07 за MOR.

Morpheus AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17,898,797, з циркуляційною пропозицією у 8.66M MOR. Протягом останніх 24 годин MOR торгувався між $ 2.05 (мінімум) та $ 2.14 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 138.99, тоді як історичний мінімум — $ 0.476844.

У короткостроковій динаміці MOR змінився на +0.13% за останню годину та на +0.76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 40.39K.

Ринкова інформація щодо Morpheus AI (MOR)

Ринкова капіталізація $ 17.90M$ 17.90M $ 17.90M Обсяг (за 24 год) $ 40.39K$ 40.39K $ 40.39K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.09M$ 19.09M $ 19.09M Циркуляційне постачання 8.66M 8.66M 8.66M Загальна пропозиція 8,952,025.024860565 8,952,025.024860565 8,952,025.024860565

Поточна ринкова капіталізація Morpheus AI — $ 17.90M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 40.39K. Циркуляційна пропозиція MOR — 8.66M, зі загальною пропозицією 8952025.024860565. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.09M.