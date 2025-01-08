Ціна Morpheus (MORPH)
Поточна ціна Morpheus (MORPH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MORPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morpheus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.06K USD
- зміна ціни Morpheus протягом дня — -19.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morpheus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Morpheus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Morpheus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Morpheus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.48%
|30 днів
|$ 0
|-32.73%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Morpheus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-19.48%
-17.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Morpheus is a fair launch, deflationary token built with a capped supply and a 14-day mint phase, aimed at providing value through its integration with the TitanX ecosystem. Its unique structure includes a permanently locked liquidity pool generated by the smart contract, promoting stability and security. With a fully audited smart contract, Morpheus also serves as a utility token for the TitanX-specific aggregator, enhancing functionality and access within the ecosystem.
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