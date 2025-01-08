Ціна Morpher (MPH)
Поточна ціна Morpher (MPH) сьогодні становить 0.01996735 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morpher:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.57K USD
- зміна ціни Morpher протягом дня — -9.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morpher до USD становила $ -0.00206753421273379.
За останні 30 днів зміна ціни Morpher до USD становила $ -0.0028443809.
За останні 60 днів зміна ціни Morpher до USD становила $ +0.0023642859.
За останні 90 днів зміна ціни Morpher до USD становила $ +0.00597977669734261.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00206753421273379
|-9.38%
|30 днів
|$ -0.0028443809
|-14.24%
|60 днів
|$ +0.0023642859
|+11.84%
|90 днів
|$ +0.00597977669734261
|+42.75%
Останній аналіз цін Morpher: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
-9.38%
-4.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Morpher enables everyone to trade stocks, commodities, and currencies with zero fees and infinite liquidity. Investing on Morpher does not require any counterparties, and comes with incredible advantages like shorting, leverage, fractional shares, and 24/7 access to all markets. MPH tokens make the Morpher Protocol possible and power every trade. All investments are made using MPH, and all gains/losses are paid out in MPH. The Morpher Protocol replicates global assets using Virtual Futures, and replaces all middlemen including banks, brokers, and index funds. Virtual Futures do not rely on trading the underlying market, paving the way for completely novel synthetic markets.
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