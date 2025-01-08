Сьогоднішня ціна Morpher (MPH)

Поточна ціна Morpher (MPH) сьогодні становить 0.01996735 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MPH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Morpher:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.57K USD

- зміна ціни Morpher протягом дня — -9.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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