Токеноміка Morph AI (MORPHAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Morph AI (MORPHAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Morph AI (MORPHAI) Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era. Офіційний вебсайт: https://www.morphai.io/ Купити MORPHAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Morph AI (MORPHAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Morph AI (MORPHAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 608,20K $ 608,20K $ 608,20K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 608,20K $ 608,20K $ 608,20K Історичний максимум: $ 0,2576 $ 0,2576 $ 0,2576 Історичний мінімум: $ 0,00438391 $ 0,00438391 $ 0,00438391 Поточна ціна: $ 0,00608452 $ 0,00608452 $ 0,00608452 Дізнайтеся більше про ціну Morph AI (MORPHAI)

Токеноміка Morph AI (MORPHAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Morph AI (MORPHAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MORPHAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MORPHAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MORPHAI, досліджуйте ціну токена MORPHAI в реальному часі!

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