Сьогоднішня ціна Morph AI (MORPHAI)

Поточна ціна Morph AI (MORPHAI) сьогодні становить 0.140278 USD з ринковою капіталізацією $ 14.03M USD. Ціна MORPHAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Morph AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 353.68K USD

- зміна ціни Morph AI протягом дня — -6.26%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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