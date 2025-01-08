Ціна Morph AI (MORPHAI)
Поточна ціна Morph AI (MORPHAI) сьогодні становить 0.140278 USD з ринковою капіталізацією $ 14.03M USD. Ціна MORPHAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morph AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 353.68K USD
- зміна ціни Morph AI протягом дня — -6.26%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morph AI до USD становила $ -0.0093745221308437.
За останні 30 днів зміна ціни Morph AI до USD становила $ +0.9137019734.
За останні 60 днів зміна ціни Morph AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Morph AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0093745221308437
|-6.26%
|30 днів
|$ +0.9137019734
|+651.35%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Morph AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.69%
-6.26%
-6.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.
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