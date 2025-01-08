Ціна MOROS NET (MOROS)
Поточна ціна MOROS NET (MOROS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOROS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOROS NET:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.83K USD
- зміна ціни MOROS NET протягом дня — -11.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOROS NET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOROS NET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOROS NET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOROS NET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.07%
|30 днів
|$ 0
|-49.88%
|60 днів
|$ 0
|-81.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOROS NET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-11.07%
-24.57%
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