Ціна Morning Routine (ROUTINE)
Поточна ціна Morning Routine (ROUTINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 252,54K USD. Ціна ROUTINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morning Routine:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Morning Routine протягом дня — +100,40%
- циркуляційна пропозиція – 999,85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morning Routine до USD становила $ +0,00012654.
За останні 30 днів зміна ціни Morning Routine до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Morning Routine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Morning Routine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00012654
|+100,40%
|30 днів
|$ 0
|-2,99%
|60 днів
|$ 0
|-72,04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Morning Routine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6,64%
+100,40%
+97,14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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