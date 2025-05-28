Сьогоднішня ціна Morning Routine (ROUTINE)

Поточна ціна Morning Routine (ROUTINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 252,54K USD. Ціна ROUTINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Morning Routine:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Morning Routine протягом дня — +100,40%

- циркуляційна пропозиція – 999,85M USD

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