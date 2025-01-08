Ціна MORION (MOR)
Поточна ціна MORION (MOR) сьогодні становить 0.844353 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MORION:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.29K USD
- зміна ціни MORION протягом дня — +3.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MORION до USD становила $ +0.02728163.
За останні 30 днів зміна ціни MORION до USD становила $ -0.1136472118.
За останні 60 днів зміна ціни MORION до USD становила $ -0.0347062012.
За останні 90 днів зміна ціни MORION до USD становила $ -0.1460980622423391.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02728163
|+3.34%
|30 днів
|$ -0.1136472118
|-13.45%
|60 днів
|$ -0.0347062012
|-4.11%
|90 днів
|$ -0.1460980622423391
|-14.75%
Останній аналіз цін MORION: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.48%
+3.34%
+7.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MORION is a utility token minted by tokenizing the in-game item ‘Morion’ that can be mined exclusively in New Trieste and used for crafting various items and for your character. Once the supply of a token reaches its Max Supply, minting is ceased for a while and it is resumed when some of the token is burned and its supply drops below its Max Supply.
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