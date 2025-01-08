Сьогоднішня ціна MORION (MOR)

Поточна ціна MORION (MOR) сьогодні становить 0.844353 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MORION:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.29K USD

- зміна ціни MORION протягом дня — +3.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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