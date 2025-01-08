Ціна Morfey (MORFEY)
Поточна ціна Morfey (MORFEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MORFEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morfey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.05 USD
- зміна ціни Morfey протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morfey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Morfey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Morfey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Morfey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.16%
|30 днів
|$ 0
|-20.92%
|60 днів
|$ 0
|-5.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Morfey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.02%
-0.16%
-14.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Morfey Morfey is the ton founders cat (nikolai and pavel durov) Bringing the cat meta into ton, changing lives of ton ecosystem users like how he changed the founders lives.
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