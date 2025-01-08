Ціна Moremoney USD (MONEY)
Поточна ціна Moremoney USD (MONEY) сьогодні становить 1.059 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moremoney USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.82 USD
- зміна ціни Moremoney USD протягом дня — -2.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MONEY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MONEY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moremoney USD до USD становила $ -0.02274693127961.
За останні 30 днів зміна ціни Moremoney USD до USD становила $ -0.0115966854.
За останні 60 днів зміна ціни Moremoney USD до USD становила $ +0.0034375140.
За останні 90 днів зміна ціни Moremoney USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.02274693127961
|-2.10%
|30 днів
|$ -0.0115966854
|-1.09%
|60 днів
|$ +0.0034375140
|+0.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Moremoney USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-28.76%
-2.10%
+1.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moremoney is a protocol for borrowing stablecoin while earning interest on liquidity pool tokens and other collateral assets. The protocol can convert the most popular tokens, e.g., ETH, WBTC, USDT, AVAX, to ibTKNs MONEY is backed by a basket of decentralized crypto assets including AVAX, JOE, ETH, QI, and incentivised Trader Joe and Pangolin LP.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MONEY до AUD
A$1.6944
|1 MONEY до GBP
￡0.8472
|1 MONEY до EUR
€1.01664
|1 MONEY до USD
$1.059
|1 MONEY до MYR
RM4.7655
|1 MONEY до TRY
₺37.41447
|1 MONEY до JPY
¥167.50203
|1 MONEY до RUB
₽113.57775
|1 MONEY до INR
₹90.8622
|1 MONEY до IDR
Rp17,080.64277
|1 MONEY до PHP
₱61.65498
|1 MONEY до EGP
￡E.53.62776
|1 MONEY до BRL
R$6.4599
|1 MONEY до CAD
C$1.51437
|1 MONEY до BDT
৳128.9862
|1 MONEY до NGN
₦1,636.77981
|1 MONEY до UAH
₴44.80629
|1 MONEY до VES
Bs55.068
|1 MONEY до PKR
Rs295.05858
|1 MONEY до KZT
₸560.02038
|1 MONEY до THB
฿36.62022
|1 MONEY до TWD
NT$34.71402
|1 MONEY до CHF
Fr0.9531
|1 MONEY до HKD
HK$8.22843
|1 MONEY до MAD
.د.م10.60059