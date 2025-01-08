Сьогоднішня ціна Moremoney USD (MONEY)

Поточна ціна Moremoney USD (MONEY) сьогодні становить 1.059 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moremoney USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.82 USD

- зміна ціни Moremoney USD протягом дня — -2.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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