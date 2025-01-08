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Ціна Moremoney USD (MONEY)

USD

Графік ціни Moremoney USD (MONEY) в реальному часі

$1.059
$1.059$1.059
-2.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Moremoney USD (MONEY)

Поточна ціна Moremoney USD (MONEY) сьогодні становить 1.059 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moremoney USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.82 USD
- зміна ціни Moremoney USD протягом дня — -2.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Moremoney USD (MONEY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moremoney USD до USD становила $ -0.02274693127961.
За останні 30 днів зміна ціни Moremoney USD до USD становила $ -0.0115966854.
За останні 60 днів зміна ціни Moremoney USD до USD становила $ +0.0034375140.
За останні 90 днів зміна ціни Moremoney USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.02274693127961-2.10%
30 днів$ -0.0115966854-1.09%
60 днів$ +0.0034375140+0.32%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Moremoney USD (MONEY)

Останній аналіз цін Moremoney USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.998442
$ 0.998442$ 0.998442

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 3.99
$ 3.99$ 3.99

-28.76%

-2.10%

+1.79%

Ринкова інформація Moremoney USD (MONEY)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 38.82
$ 38.82$ 38.82

0.00
0.00 0.00

Що таке Moremoney USD ( MONEY)

Moremoney is a protocol for borrowing stablecoin while earning interest on liquidity pool tokens and other collateral assets. The protocol can convert the most popular tokens, e.g., ETH, WBTC, USDT, AVAX, to ibTKNs MONEY is backed by a basket of decentralized crypto assets including AVAX, JOE, ETH, QI, and incentivised Trader Joe and Pangolin LP.

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Ресурс Moremoney USD (MONEY)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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