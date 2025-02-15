Ціна Mora (MORA)
Поточна ціна Mora (MORA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mora:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92K USD
- зміна ціни Mora протягом дня — +1.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mora до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mora до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mora до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mora до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.80%
|30 днів
|$ 0
|-14.21%
|60 днів
|$ 0
|-24.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mora: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.64%
+1.80%
+2.81%
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