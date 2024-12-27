Сьогоднішня ціна MOOxMOO (MOOX)

Поточна ціна MOOxMOO (MOOX) сьогодні становить 0.150651 USD з ринковою капіталізацією $ 19.90M USD. Ціна MOOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOOxMOO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.12K USD

- зміна ціни MOOxMOO протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 132.00M USD

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