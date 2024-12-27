Ціна MOOxMOO (MOOX)
Поточна ціна MOOxMOO (MOOX) сьогодні становить 0.150651 USD з ринковою капіталізацією $ 19.90M USD. Ціна MOOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOOxMOO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.12K USD
- зміна ціни MOOxMOO протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 132.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOOxMOO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOOxMOO до USD становила $ -0.0000487506.
За останні 60 днів зміна ціни MOOxMOO до USD становила $ +0.0001171914.
За останні 90 днів зміна ціни MOOxMOO до USD становила $ -0.0006266452503661.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.04%
|30 днів
|$ -0.0000487506
|-0.03%
|60 днів
|$ +0.0001171914
|+0.08%
|90 днів
|$ -0.0006266452503661
|-0.41%
Останній аналіз цін MOOxMOO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+0.04%
+0.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOOxMOO’s Mission is to Optimize the Korean Meat Industry via an Asset Light Blockchain and SBT based ecommerce solution for B2B, B2C & P2P use cases. We plan to do this by disrupting the middleman mania burdening traditional distribution thru offering supply chain financing and enhancing working capital conditions, which should result in lower end consumer prices.
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