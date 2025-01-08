Ціна Moove Protocol (MOOVE)
Поточна ціна Moove Protocol (MOOVE) сьогодні становить 0.00431451 USD з ринковою капіталізацією $ 89.73K USD. Ціна MOOVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moove Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни Moove Protocol протягом дня — +11.64%
- циркуляційна пропозиція – 21.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moove Protocol до USD становила $ +0.00045.
За останні 30 днів зміна ціни Moove Protocol до USD становила $ +0.0017306910.
За останні 60 днів зміна ціни Moove Protocol до USD становила $ +0.0025390636.
За останні 90 днів зміна ціни Moove Protocol до USD становила $ +0.000478695846645396.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00045
|+11.64%
|30 днів
|$ +0.0017306910
|+40.11%
|60 днів
|$ +0.0025390636
|+58.85%
|90 днів
|$ +0.000478695846645396
|+12.48%
Останній аналіз цін Moove Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.97%
+11.64%
+1.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.
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