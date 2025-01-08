Сьогоднішня ціна Moove Protocol (MOOVE)

Поточна ціна Moove Protocol (MOOVE) сьогодні становить 0.00431451 USD з ринковою капіталізацією $ 89.73K USD. Ціна MOOVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moove Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD

- зміна ціни Moove Protocol протягом дня — +11.64%

- циркуляційна пропозиція – 21.03M USD

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