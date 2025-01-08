Сьогоднішня ціна MOONY (MOONY)

Поточна ціна MOONY (MOONY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 791.85K USD. Ціна MOONY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOONY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.67K USD

- зміна ціни MOONY протягом дня — -10.13%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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