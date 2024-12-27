Ціна Moonwell Apollo (MFAM)
Поточна ціна Moonwell Apollo (MFAM) сьогодні становить 0.00136767 USD з ринковою капіталізацією $ 816.62K USD. Ціна MFAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moonwell Apollo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.00 USD
- зміна ціни Moonwell Apollo протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 596.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moonwell Apollo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moonwell Apollo до USD становила $ -0.0002416103.
За останні 60 днів зміна ціни Moonwell Apollo до USD становила $ +0.0002853450.
За останні 90 днів зміна ціни Moonwell Apollo до USD становила $ +0.000145677122943781.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ -0.0002416103
|-17.66%
|60 днів
|$ +0.0002853450
|+20.86%
|90 днів
|$ +0.000145677122943781
|+11.92%
Останній аналіз цін Moonwell Apollo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
-0.04%
+27.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moonwell Apollo (MFAM)
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