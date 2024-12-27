Сьогоднішня ціна Moonwell Apollo (MFAM)

Поточна ціна Moonwell Apollo (MFAM) сьогодні становить 0.00136767 USD з ринковою капіталізацією $ 816.62K USD. Ціна MFAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moonwell Apollo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.00 USD

- зміна ціни Moonwell Apollo протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 596.02M USD

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