Сьогоднішня ціна Moonwell

Поточна ціна Moonwell (WELL) сьогодні становить $ 0,0029203, зі зміною 1,70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WELL до USD становить $ 0,0029203 за WELL.

Moonwell наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 232 914, з циркуляційною пропозицією у 4,53B WELL. Протягом останніх 24 годин WELL торгувався між $ 0,0028545 (мінімум) та $ 0,00305302 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,298797, тоді як історичний мінімум — $ 0,00284302.

У короткостроковій динаміці WELL змінився на -0,20% за останню годину та на +0,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 856,72K.

Ринкова інформація щодо Moonwell (WELL)

Ринкова капіталізація $ 13,23M$ 13,23M $ 13,23M Обсяг (за 24 год) $ 856,72K$ 856,72K $ 856,72K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,61M$ 14,61M $ 14,61M Циркуляційне постачання 4,53B 4,53B 4,53B Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Moonwell — $ 13,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 856,72K. Циркуляційна пропозиція WELL — 4,53B, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,61M.