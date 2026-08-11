Сьогоднішня ціна Moonwalk Fitness

Поточна ціна Moonwalk Fitness (MF) сьогодні становить $ 0,00739955, зі зміною 0,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MF до USD становить $ 0,00739955 за MF.

Moonwalk Fitness наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 391 077, з циркуляційною пропозицією у 188,32M MF. Протягом останніх 24 годин MF торгувався між $ 0,00732157 (мінімум) та $ 0,00756444 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,071899, тоді як історичний мінімум — $ 0,00576499.

У короткостроковій динаміці MF змінився на -0,22% за останню годину та на -1,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39,33K.

Ринкова інформація щодо Moonwalk Fitness (MF)

Ринкова капіталізація $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Обсяг (за 24 год) $ 39,33K$ 39,33K $ 39,33K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,39M$ 7,39M $ 7,39M Циркуляційне постачання 188,32M 188,32M 188,32M Загальна пропозиція 999 995 049,7761 999 995 049,7761 999 995 049,7761

Поточна ринкова капіталізація Moonwalk Fitness — $ 1,39M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39,33K. Циркуляційна пропозиція MF — 188,32M, зі загальною пропозицією 999995049.7761. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,39M.