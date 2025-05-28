Сьогоднішня ціна MOONUT (MOONUT)

Поточна ціна MOONUT (MOONUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20,06K USD. Ціна MOONUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOONUT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MOONUT протягом дня — +0,43%

- циркуляційна пропозиція – 999,38M USD

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