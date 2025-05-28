Ціна MOONUT (MOONUT)
Поточна ціна MOONUT (MOONUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20,06K USD. Ціна MOONUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOONUT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MOONUT протягом дня — +0,43%
- циркуляційна пропозиція – 999,38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOONUT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOONUT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOONUT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOONUT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOONUT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,01%
+0,43%
-6,08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.
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