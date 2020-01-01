Токеноміка moonthat coin (MOONTHAT) Дізнайтеся ключову інформацію про moonthat coin (MOONTHAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація moonthat coin (MOONTHAT) Our mission is simple yet powerful: "Moon that!" This phrase embodies the heart of our vibrant and loving community. We are united by a shared vision to uplift and empower everyone to achieve their fullest potential. At the core of who we are is a desire to see every individual succeed, no matter their background, goals, or challenges. Together, we are committed to building a world where positivity reigns, and dreams come true. We firmly believe that optimism and good vibes can change lives, and we work tirelessly to spread that energy far and wide. Every interaction, message, and action is rooted in kindness and encouragement, creating a ripple effect of hope and inspiration. Through our signature phrase—"Moon that!"—we aim to remind everyone to dream big, take bold steps, and never let fear or doubt hold them back. This is more than just words; it’s a call to action, a way of life, and a mantra for success. "Moon that!" is more than a phrase—it’s a movement. It’s about looking at every challenge as an opportunity to rise higher. It’s about refusing to settle for less than what you deserve and striving for greatness in every aspect of life. When you say "Moon that!" you’re declaring your commitment to pursuing your passions, supporting others in their journeys, and believing in the power of a united community. Our community is a safe space for people from all walks of life to come together, share their dreams, and find the support they need to make those dreams a reality. Whether you’re reaching for personal goals, professional success, or simply looking for motivation to keep going, you’ll find it here. Together, we celebrate victories big and small, learn from setbacks, and cheer each other on every step of the way. So let’s take this journey together, lifting each other up and spreading positivity wherever we go. Let’s embrace the power of optimism and the strength of a supportive community. Let’s dream, create, and achieve—together. And most importantly, let’s always remember to "Moon that!" Now is the time to rise above and make great things happen. Let’s join forces, share our light, and MOON THAT! Офіційний вебсайт: https://moonthat.world/ Купити MOONTHAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни moonthat coin (MOONTHAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена moonthat coin (MOONTHAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,59K $ 9,59K $ 9,59K Загальна пропозиція: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M Циркуляційна пропозиція: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,59K $ 9,59K $ 9,59K Історичний максимум: $ 0,00105402 $ 0,00105402 $ 0,00105402 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну moonthat coin (MOONTHAT)

Токеноміка moonthat coin (MOONTHAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки moonthat coin (MOONTHAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOONTHAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOONTHAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOONTHAT, досліджуйте ціну токена MOONTHAT в реальному часі!

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