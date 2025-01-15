Сьогоднішня ціна moonthat coin (MOONTHAT)

Поточна ціна moonthat coin (MOONTHAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 358.66K USD. Ціна MOONTHAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності moonthat coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.54K USD

- зміна ціни moonthat coin протягом дня — +11.43%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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