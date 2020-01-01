Токеноміка Moontax (CPAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Moontax (CPAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Moontax (CPAI) The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes? Офіційний вебсайт: https://www.cpai.io/ Whitepaper: https://docs.cpai.io/ Купити CPAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Moontax (CPAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Moontax (CPAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 272.01K $ 272.01K $ 272.01K Загальна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркуляційна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 272.01K $ 272.01K $ 272.01K Історичний максимум: $ 0.234991 $ 0.234991 $ 0.234991 Історичний мінімум: $ 0.00229713 $ 0.00229713 $ 0.00229713 Поточна ціна: $ 0.00272006 $ 0.00272006 $ 0.00272006 Дізнайтеся більше про ціну Moontax (CPAI)

Токеноміка Moontax (CPAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Moontax (CPAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CPAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CPAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CPAI, досліджуйте ціну токена CPAI в реальному часі!

Прогноз ціни CPAI Хочете знати, куди рухається CPAI? Наша сторінка прогнозу ціни CPAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CPAI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!