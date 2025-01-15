Сьогоднішня ціна Moontax (CPAI)

Поточна ціна Moontax (CPAI) сьогодні становить 0.193021 USD з ринковою капіталізацією $ 19.32M USD. Ціна CPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moontax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 290.60K USD

- зміна ціни Moontax протягом дня — +29.06%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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