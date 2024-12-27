Сьогоднішня ціна MoonStarter (MNST)

Поточна ціна MoonStarter (MNST) сьогодні становить 0.00151702 USD з ринковою капіталізацією $ 183.44K USD. Ціна MNST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonStarter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 865.71 USD

- зміна ціни MoonStarter протягом дня — +0.80%

- циркуляційна пропозиція – 120.92M USD

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