Ціна MoonStarter (MNST)
Поточна ціна MoonStarter (MNST) сьогодні становить 0.00151702 USD з ринковою капіталізацією $ 183.44K USD. Ціна MNST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonStarter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 865.71 USD
- зміна ціни MoonStarter протягом дня — +0.80%
- циркуляційна пропозиція – 120.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonStarter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MoonStarter до USD становила $ -0.0003286998.
За останні 60 днів зміна ціни MoonStarter до USD становила $ -0.0004942737.
За останні 90 днів зміна ціни MoonStarter до USD становила $ -0.000636614795887896.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.80%
|30 днів
|$ -0.0003286998
|-21.66%
|60 днів
|$ -0.0004942737
|-32.58%
|90 днів
|$ -0.000636614795887896
|-29.56%
Останній аналіз цін MoonStarter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.80%
-4.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOONSTARTER's mission is to be the single-stop multi-chain launchpad for selected projects without distinction of the blockchain used. While the current project landscape is scattered and dependent on the blockchain used, MOONSTARTER will offer the possibility to launch on one or multiple selected blockchains.
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