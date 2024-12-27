Сьогоднішня ціна MoonsDust (MOOND)

Поточна ціна MoonsDust (MOOND) сьогодні становить 0.04022135 USD з ринковою капіталізацією $ 79.56K USD. Ціна MOOND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonsDust:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.45 USD

- зміна ціни MoonsDust протягом дня — +0.35%

- циркуляційна пропозиція – 1.97M USD

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