Ціна MoonsDust (MOOND)
Поточна ціна MoonsDust (MOOND) сьогодні становить 0.04022135 USD з ринковою капіталізацією $ 79.56K USD. Ціна MOOND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonsDust:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.45 USD
- зміна ціни MoonsDust протягом дня — +0.35%
- циркуляційна пропозиція – 1.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonsDust до USD становила $ +0.00013914.
За останні 30 днів зміна ціни MoonsDust до USD становила $ -0.0152608409.
За останні 60 днів зміна ціни MoonsDust до USD становила $ -0.0189747878.
За останні 90 днів зміна ціни MoonsDust до USD становила $ -0.03943439748159124.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013914
|+0.35%
|30 днів
|$ -0.0152608409
|-37.94%
|60 днів
|$ -0.0189747878
|-47.17%
|90 днів
|$ -0.03943439748159124
|-49.50%
Останній аналіз цін MoonsDust: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+0.35%
+5.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.
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