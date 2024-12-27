Сьогоднішня ціна Moonscape (MSCP)

Поточна ціна Moonscape (MSCP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.00K USD. Ціна MSCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moonscape:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.85 USD

- зміна ціни Moonscape протягом дня — +3.39%

- циркуляційна пропозиція – 901.63M USD

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