Ціна Moonscape (MSCP)
Поточна ціна Moonscape (MSCP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.00K USD. Ціна MSCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moonscape:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.85 USD
- зміна ціни Moonscape протягом дня — +3.39%
- циркуляційна пропозиція – 901.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moonscape до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moonscape до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moonscape до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moonscape до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.39%
|30 днів
|$ 0
|-7.61%
|60 днів
|$ 0
|-10.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Moonscape: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+3.39%
+16.87%
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