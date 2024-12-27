Сьогоднішня ціна MoonRabbits (MRB)

Поточна ціна MoonRabbits (MRB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.69M USD. Ціна MRB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonRabbits:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.17K USD

- зміна ціни MoonRabbits протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 634.80B USD

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