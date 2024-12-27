Ціна MoonRabbits (MRB)
Поточна ціна MoonRabbits (MRB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.69M USD. Ціна MRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonRabbits:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.17K USD
- зміна ціни MoonRabbits протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 634.80B USD
Отримуйте оновлення цін MRB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MRB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonRabbits до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MoonRabbits до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MoonRabbits до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MoonRabbits до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MoonRabbits: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoonRabbits (MRB) is a community-driven meme coin built on the TON blockchain. Designed to engage users through gamified interactions, MRB allows participants to earn tokens by completing missions in mini-apps. The project aims to enhance community involvement within the TON ecosystem while leveraging the blockchain's scalability and efficiency. MRB incorporates a deflationary tokenomics model, encouraging long-term holding and fostering a sustainable ecosystem. Initial adoption strategies included airdrops to TON-based holders, such as DOGS and Goats, to promote broader participation and integration within the TON network. MoonRabbits also envisions expanding its use cases through partnerships and collaborations, focusing on combining entertainment, utility, and community growth in a decentralized framework.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MRB до AUD
A$--
|1 MRB до GBP
￡--
|1 MRB до EUR
€--
|1 MRB до USD
$--
|1 MRB до MYR
RM--
|1 MRB до TRY
₺--
|1 MRB до JPY
¥--
|1 MRB до RUB
₽--
|1 MRB до INR
₹--
|1 MRB до IDR
Rp--
|1 MRB до PHP
₱--
|1 MRB до EGP
￡E.--
|1 MRB до BRL
R$--
|1 MRB до CAD
C$--
|1 MRB до BDT
৳--
|1 MRB до NGN
₦--
|1 MRB до UAH
₴--
|1 MRB до VES
Bs--
|1 MRB до PKR
Rs--
|1 MRB до KZT
₸--
|1 MRB до THB
฿--
|1 MRB до TWD
NT$--
|1 MRB до CHF
Fr--
|1 MRB до HKD
HK$--
|1 MRB до MAD
.د.م--