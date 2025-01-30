Сьогоднішня ціна MoonPup (MPUP)

Поточна ціна MoonPup (MPUP) сьогодні становить 0.00284209 USD з ринковою капіталізацією $ 2.89M USD. Ціна MPUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonPup:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.48M USD

- зміна ціни MoonPup протягом дня — -21.94%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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