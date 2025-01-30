Ціна MoonPup (MPUP)
Поточна ціна MoonPup (MPUP) сьогодні становить 0.00284209 USD з ринковою капіталізацією $ 2.89M USD. Ціна MPUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonPup:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.48M USD
- зміна ціни MoonPup протягом дня — -21.94%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonPup до USD становила $ -0.000799067152258868.
За останні 30 днів зміна ціни MoonPup до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MoonPup до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MoonPup до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000799067152258868
|-21.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MoonPup: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-24.35%
-21.94%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.
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