Токеноміка MoonPrime Games (LUNAR) Дізнайтеся ключову інформацію про MoonPrime Games (LUNAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MoonPrime Games (LUNAR) MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. Офіційний вебсайт: https://moonprime.games/ Купити LUNAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MoonPrime Games (LUNAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MoonPrime Games (LUNAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 723,55K $ 723,55K $ 723,55K Загальна пропозиція: $ 900,79M $ 900,79M $ 900,79M Циркуляційна пропозиція: $ 900,79M $ 900,79M $ 900,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 723,55K $ 723,55K $ 723,55K Історичний максимум: $ 0,00965546 $ 0,00965546 $ 0,00965546 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00080617 $ 0,00080617 $ 0,00080617 Дізнайтеся більше про ціну MoonPrime Games (LUNAR)

Токеноміка MoonPrime Games (LUNAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MoonPrime Games (LUNAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUNAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUNAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUNAR, досліджуйте ціну токена LUNAR в реальному часі!

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