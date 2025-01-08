Сьогоднішня ціна MoonPrime Games (LUNAR)

Поточна ціна MoonPrime Games (LUNAR) сьогодні становить 0.00736876 USD з ринковою капіталізацією $ 6.64M USD. Ціна LUNAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonPrime Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.21K USD

- зміна ціни MoonPrime Games протягом дня — -16.54%

- циркуляційна пропозиція – 904.93M USD

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