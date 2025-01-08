Ціна MoonPrime Games (LUNAR)
Поточна ціна MoonPrime Games (LUNAR) сьогодні становить 0.00736876 USD з ринковою капіталізацією $ 6.64M USD. Ціна LUNAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonPrime Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.21K USD
- зміна ціни MoonPrime Games протягом дня — -16.54%
- циркуляційна пропозиція – 904.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonPrime Games до USD становила $ -0.00146106499696554.
За останні 30 днів зміна ціни MoonPrime Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MoonPrime Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MoonPrime Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00146106499696554
|-16.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MoonPrime Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.40%
-16.54%
-5.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.
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