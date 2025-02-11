Ціна MoonPot Finance (MOONPOT)
Поточна ціна MoonPot Finance (MOONPOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOONPOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonPot Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.94 USD
- зміна ціни MoonPot Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonPot Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MoonPot Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MoonPot Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MoonPot Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.59%
|60 днів
|$ 0
|-27.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MoonPot Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoonPot Is We want you to win huge jackpots of your favorite cryptos, starting with nu Dogecoin.We also want to solve one of the biggest problems in DeFi... buying Pressure!The way this is done is by implementing a mechanism with certain buy requirements.Jackpots will be awarded in Dogecoin right now, but additional cryptocurrencies may be added later with community votes.
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