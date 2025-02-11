Сьогоднішня ціна Moonpot (POTS)

Поточна ціна Moonpot (POTS) сьогодні становить 0.00484367 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moonpot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.42 USD

- зміна ціни Moonpot протягом дня — +3.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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