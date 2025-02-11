Ціна Moonpot (POTS)
Поточна ціна Moonpot (POTS) сьогодні становить 0.00484367 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moonpot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.42 USD
- зміна ціни Moonpot протягом дня — +3.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moonpot до USD становила $ +0.0001572.
За останні 30 днів зміна ціни Moonpot до USD становила $ -0.0008541952.
За останні 60 днів зміна ціни Moonpot до USD становила $ -0.0000766157.
За останні 90 днів зміна ціни Moonpot до USD становила $ +0.000265579033712612.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001572
|+3.35%
|30 днів
|$ -0.0008541952
|-17.63%
|60 днів
|$ -0.0000766157
|-1.58%
|90 днів
|$ +0.000265579033712612
|+5.80%
Останній аналіз цін Moonpot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+3.35%
-1.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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