Сьогоднішня ціна moonpig

Поточна ціна moonpig (MOONPIG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOONPIG до USD становить $ 0 за MOONPIG.

moonpig наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 204 725, з циркуляційною пропозицією у 980,26M MOONPIG. Протягом останніх 24 годин MOONPIG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,12267, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOONPIG змінився на -0,46% за останню годину та на -2,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 24,28K.

Ринкова інформація щодо moonpig (MOONPIG)

Ринкова капіталізація $ 204,73K$ 204,73K $ 204,73K Обсяг (за 24 год) $ 24,28K$ 24,28K $ 24,28K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 204,73K$ 204,73K $ 204,73K Циркуляційне постачання 980,26M 980,26M 980,26M Загальна пропозиція 980 257 818,843566 980 257 818,843566 980 257 818,843566

Поточна ринкова капіталізація moonpig — $ 204,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,28K. Циркуляційна пропозиція MOONPIG — 980,26M, зі загальною пропозицією 980257818.843566. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 204,73K.