Сьогоднішня ціна MoonMan (MM)

Поточна ціна MoonMan (MM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.68K USD. Ціна MM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonMan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.70 USD

- зміна ціни MoonMan протягом дня — -7.54%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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