Ціна Moonlight (MOONLIGHT)
Поточна ціна Moonlight (MOONLIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOONLIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moonlight:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.86K USD
- зміна ціни Moonlight протягом дня — +3.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moonlight до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moonlight до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moonlight до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moonlight до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.19%
|30 днів
|$ 0
|+5.64%
|60 днів
|$ 0
|+32.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Moonlight: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
+3.19%
-8.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moonlight is a token on the Binance Smart Chain (BSC). We provide a comprehensive set of tools & alerts for BSC. We released our first product one month ago (Poocoin Promoted Alerts - PPA), and many other tools are on their way. Moonlight is a utility token: holding tokens is necessary to have access to our tools. This holding mechanism creates loyal Moonlight investors and helps reduce price volatility.
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